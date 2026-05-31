Χανιά: Σε στενό κύκλο το μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, παρουσία του πρωθυπουργού

Την Παρασκευή, 29 Μαΐου, συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το πρωί της Κυριακής τελέστη αρχιερατικό μνημόσυνο από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο στη μνήμη του πρώην πρωθυπουργού αλλά και της συζύγου του Μαρίκας που απεβίωσε πριν από 14 χρόνια.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέ Ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος.

Εκεί ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η αδερφή του, βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ το «παρών» έδωσαν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.

Το μνημόσυνο τελέστη σε στενό κύκλο, περίπου 30 ατόμων, με την παράκληση να μην υπάρχουν κάμερες.