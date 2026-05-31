Πτολεμαΐδα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη από διαμέρισμα μετά από φωτιά

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα της τα ξημερώματα της Κυριακής (31/05).

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξέσπασε λίγο μετά τις πέντε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες για να σβήσουν την φωτιά στο φλεγόμενο διαμέρισμα.

Μετά την κατάσβεση οι πυροσβέστες εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Την γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο.

Αίτια για την πυρκαγιά πραγματοποιεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Πτολεμαΐδας.

