Βόλος: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκόρπισε τον τρόμο – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μπήκε φορτηγό στο δρόμο Βόλου – Νεοχωρίου, προκαλώντας τρόμο σε διερχόμενους οδηγούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 30 Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Βλασίου.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα gagonota.news, το φορτηγό πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, στροφή και περιορισμένη ορατότητα.
Ο οδηγός που κατέγραψε το περιστατικό υποστηρίζει ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν οχήματα μπροστά και δίπλα του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση σύγκρουσης.
