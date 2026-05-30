Ελένη Φουρέιρα για Dara: Είναι απίστευτη, της άξιζε η πρώτη θέση

Τον θαυμασμό της για την Dara που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη θέση στη Eurovision εξέφρασε η Ελένη Φουρέιρα, αποκαλώντας την «απίστευτη».

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε πως η συνάδελφός της έχει τρομερό εκτόπισμα και ότι δίκαια βρέθηκε στην κορυφή του διαγωνισμού.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», που προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου 30 Μαΐου, η Ελένη Φουέρια ανέφερε για τη νικήτρια της φετινής διοργάνωσης: «Η Dara είναι απίστευτη και χαιρόμαστε πολύ που θα είναι στα Mad VMA. Έχει τρομερό εκτόπισμα και της άξιζε η πρώτη θέση».

Όσον αφορά στον Ακύλα, η τραγουδίστρια τόνισε πως η αγάπη και η στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο είναι πιο σημαντική από μία καλή θέση στον διαγωνισμό. «Το ότι τον αγαπάνε τόσο πολύ, το ότι τον στηρίζουν ακόμη τόσο πολύ, το ότι έχει πάρει αυτή την αγάπη είναι πιο σπουδαίο από μία καλή θέση», σχολίασε.

Τέλος, η Ελένη Φουρέιρα ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να συμμετάσχει ξανά στη Eurovision. Αν και δεν είναι σίγουρη ότι μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης για λογαριασμό της Κύπρου το 2018, δεν είναι κατηγορηματικά αρνητική.

«Θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision. Το ήθελα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Είναι κάτι, το οποίο έζησα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πω όμως όχι γιατί ποτέ δεν ξέρεις», εξήγησε.

Ελένη Φουρέιρα

