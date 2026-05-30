Χαλκιδική: “Γουρούνα” έπεσε σε αρδευτικό κανάλι – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο οδηγός

Τραυματισμένος ανασύρθηκε 30χρονος άνδρας από αρδευτικό κανάλι σε περιοχή του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, έπειτα από εκτροπή “γουρούνας” που οδηγούσε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση του τραυματία από το κανάλι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες, εθελοντές και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, ο τραυματισμένος άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

