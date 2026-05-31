UEFA Super Cup: Η μέρα και το γήπεδο της αναμέτρησης μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα

Με την κατάκτηση του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισε θέση στο Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το back-to-back στις κατακτήσεις του Champions League και ο επόμενός της στόχος είναι να καταφέρει το ίδιο και στα Super Cup. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μάλιστα, θα αντιμετωπίσει ομάδα από την Αγγλία.

Πέρσι, είχε παίξει με την Τότεναμ, από την οποία πήρε τον τίτλο στα πέναλτι με επική επιστροφή από το 2-0. Φέτος θα συναντήσει την Άστον Βίλα, η οποία κατέκτησε το Europa League.

Το φετινό Super Cup θα λάβει χώρα στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Σάλτσμπουργκ, στην «RB Arena» της ομάδας της πόλης. Το… ραντεβού έχει κλείσει για τις 12 Αυγούστου.

Αυτή θα είναι μία ακόμα ισπανική μάχη προπονητών σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωση μετά από αυτή του Λουίς Ενρίκε με τον Μικέλ Αρτέτα στο Champions League. Στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ, θυμίζουμε, τεχνικός είναι ο Ουνάι Έμερι.