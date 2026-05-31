MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, μετρητά και όχημα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του ενός πέντε μικροδέματα («φιξάκια») κοκαΐνης, συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στην οικία τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ακόμη μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 47,8 γραμμαρίων, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, κατασχέθηκε όχημα ιδιοκτησίας του ενός εκ των συλληφθέντων, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση του χρηματικού ποσού των 1.050 ευρώ, καθώς και δύο κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Ετήσια Παράσταση της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Μηχανική βλάβη για το “Ήλιδα Ντόλφιν” – Πηγαίνει με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λάρισα: Βίντεο με φορτηγό να “ξηλώνει” γέφυρα σηματοδότησης – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κατέληξε 17χρονος οκτώ μήνες μετά το σοβαρό τροχαίο με δίκυκλα στη Ρόδο