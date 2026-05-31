Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, μετρητά και όχημα

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του ενός πέντε μικροδέματα («φιξάκια») κοκαΐνης, συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στην οικία τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ακόμη μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 47,8 γραμμαρίων, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, κατασχέθηκε όχημα ιδιοκτησίας του ενός εκ των συλληφθέντων, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση του χρηματικού ποσού των 1.050 ευρώ, καθώς και δύο κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.