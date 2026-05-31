Μάνδρα: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Μάνδρα, όταν άνδρας, πιθανότατα τοξικομανής, είχε ανέβει σε ταράτσα πολυκατοικίας και απειλούσε να αυτοκτονήσει με αιχμηρό αντικείμενο.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ.

Τελικά, έπειτα από αρκετή ώρα ο άνδρας πείστηκε να κατέβει από την ταράτσα και ο συναγερμός έλαβε τέλος.

