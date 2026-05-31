Μάνδρα: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Μάνδρα, όταν άνδρας, πιθανότατα τοξικομανής, είχε ανέβει σε ταράτσα πολυκατοικίας και απειλούσε να αυτοκτονήσει με αιχμηρό αντικείμενο.
Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ.
Τελικά, έπειτα από αρκετή ώρα ο άνδρας πείστηκε να κατέβει από την ταράτσα και ο συναγερμός έλαβε τέλος.
Πηγή: iefimerida.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αντώνης Κρόμπας: Έχει “αφυδατωθεί” εντελώς η τηλεόραση και δη η κωμωδία λόγω της πολιτικοκορεκτίλας
- Αμαλία Κωστοπούλου: Η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος παρέδωσε τη νύφη στον Τζακ Μέντγουελ – Δείτε βίντεο
- Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι έξω από σπίτι – Κλειδώθηκαν μητέρα και παιδιά