Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει ένα παιδί, νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς

Την επιθυμία του να είχε αποκτήσει παιδί εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς, υποστηρίζοντας πως θα ήταν καλός πατέρας και μετέπειτα καλός παππούς. Παράλληλα, ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε ότι έχει επαφή με παιδιά μέσα από φίλες και παλιές συνεργάτιδές του που έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια.

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι πολλές φίλες του τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι ο άντρας τους. «Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής μόδας εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να έχει βιώσει την πατρότητα, αφού θεωρεί ότι θα ήταν καλός τόσο ως γονέας όσο και ως παππούς. «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες, αλλά διατηρούμε τη φιλία, που έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί, και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας, και τώρα πια παππούς σ’ αυτή την περίοδο», πρόσθεσε.