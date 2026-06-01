MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρό νοκ άουτ σε αγώνα πυγμαχίας στο Γαλάτσι: “Έστειλε” πυγμάχο έξω από το ρινγκ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε το Fight for Glory IV, το τουρνουά πυγμαχίας που διεξήχθη στο Γαλάτσι, μετά το εντυπωσιακό νοκ άουτ που σημειώθηκε σε μία από τις αναμετρήσεις της βραδιάς και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Billy G, Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος με ένα ισχυρό χτύπημα έθεσε εκτός μάχης τον Ιάσονα Σωτηρόπουλο. Η δύναμη του χτυπήματος είχε ως αποτέλεσμα ο Σωτηρόπουλος να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί εκτός του ρινγκ, προκαλώντας στιγμές αγωνίας στους θεατές που παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Παρά την αρχική ανησυχία που προκάλεσε η εικόνα του νοκ άουτ, ο Ιάσονας Σωτηρόπουλος δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, καθησυχάζοντας τόσο τους διοργανωτές όσο και τους φίλους της πυγμαχίας.

Το καθοριστικό χτύπημα του ματς έγινε στον έκτο γύρο και χάρισε τη νίκη στον Billy G στην κατηγορία Light Heavyweight.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο το βράδυ της Δευτέρας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Marseaux: Η μαμά μου μού έλεγε να μη δώσω Πανελλήνιες και να κάνω τέχνη

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Μάλτα: Το Εργατικό κόμμα του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Αμπέλα κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τρόμος σε παραλία του Ισραήλ: Ρουκέτες της Χεζμπολάχ έπεσαν στη θάλασσα, ο κόσμος έτρεξε να βρει καταφύγιο – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιάννης Ζουγανέλης: Στην Ελλάδα δεν με έχουν πάρει πολύ σοβαρά, ενώ διαπρέπω σε Ευρώπη και Αμερική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 38 δευτερόλεπτα πριν

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι