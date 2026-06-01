Σκληρό νοκ άουτ σε αγώνα πυγμαχίας στο Γαλάτσι: “Έστειλε” πυγμάχο έξω από το ρινγκ – Δείτε βίντεο

Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε το Fight for Glory IV, το τουρνουά πυγμαχίας που διεξήχθη στο Γαλάτσι, μετά το εντυπωσιακό νοκ άουτ που σημειώθηκε σε μία από τις αναμετρήσεις της βραδιάς και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Billy G, Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος με ένα ισχυρό χτύπημα έθεσε εκτός μάχης τον Ιάσονα Σωτηρόπουλο. Η δύναμη του χτυπήματος είχε ως αποτέλεσμα ο Σωτηρόπουλος να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί εκτός του ρινγκ, προκαλώντας στιγμές αγωνίας στους θεατές που παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Παρά την αρχική ανησυχία που προκάλεσε η εικόνα του νοκ άουτ, ο Ιάσονας Σωτηρόπουλος δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, καθησυχάζοντας τόσο τους διοργανωτές όσο και τους φίλους της πυγμαχίας.

Το καθοριστικό χτύπημα του ματς έγινε στον έκτο γύρο και χάρισε τη νίκη στον Billy G στην κατηγορία Light Heavyweight.