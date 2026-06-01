Κατερίνα Ζαρίφη για Σοφία Μουτίδου: Δεν ήταν σωστό αυτό, το κάθομαι πίσω και λέω ότι κόπηκα και ζορίστηκα

Για το φινάλε της εκπομπής «Real View» μίλησαν σήμερα στον αέρα του “Buongiorno”. Η Κατερίνα Ζαρίφη, μάλιστα, τόνισε για τη Σοφία Μουτίδου πως δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε στο τέλος.

«Εκτιμώ βαθιά τη Σοφία Μουτίδου, αλλά αυτό το κλείσιμο δεν ήταν σωστό. Δηλαδή, το κάθομαι πίσω και λέω ότι κόπηκα και ζορίστηκα πολύ… Όχι, αυτό, για μένα, δεν είναι η αλήθεια σου», ανέφερε στην αρχή η Κατερίνα Ζαρίφη.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε από την πλευρά του: «Να σας θυμίσω ότι το πρώτο σχήμα δεν ήταν να είναι η κυρία Καραβοκύρη και η κυρία Μουτίδου. Ήταν η Αντελίνα Βαρθακούρη και η Κατερίνα Καραβάτου, οι πρώτες προτάσεις που είχαν γίνει.

Αυτό, ξεκάθαρα, που είπε η Σοφία Μουτίδου δεν αφορούσε τον κόσμο, αφορούσε τις συναδέλφους της. Το είπε για εκείνες. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Ναι, ήταν μπηχτή για τις άλλες. Δεν το είπε για τον κόσμο… Είπε, χαίρομαι που φεύγω γιατί μου τα κάνατε και πολλά!

Η ομάδα ενώθηκε με τη Δάφν Καραβοκύρη που τα βρίσκει όλα καλά… Σκέψου να μην ήταν και όλα καλά. Η Ελίνα Παπίλα από ένα σημείο και μετά πάτησε στα ατοπήματα των συναδέλφων της για να βγει εκείνη καλή, γιατί έπαιρνε θέση απέναντι σε αυτά και η Έλενα Χριστοπούλου αποστασιοποιήθηκε».