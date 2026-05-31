Θεσσαλονίκη: Οδηγός αυτοκινήτου πήγαινε ανάποδα στο Δερβένι – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ένα ακόμα περιστατικό με οδηγό να κινείται ανάποδα σε δρόμο, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, ένας οδηγός κινείτο ανάποδα με το αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα, με φορά προς Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε ύψος της Τσιμεντοβιομηχανίας «Τιτάν», μετά το Δερβένι.
Το περιστατικό έγινε γύρω στις 19:30 ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο αναγνώστη του thestival.gr, εκείνη την ώρα η κίνηση στο σημείο ήταν αυξημένη, με συνέπεια αρκετοί οδηγοί να κινδυνεύουν να συγκρουστούν με το ΙΧ που κινείτο ανάποδα στον δρόμο.
