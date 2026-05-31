The 2night Show: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται, με νέο επεισόδιο, στη 1 τα ξημερώματα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει απόψε, Κυριακή 31 Μαϊου στις 01:00, στο «The 2Night Show» τον Μιχάλη Ρέππα και τον Θανάση Παπαθανασίου, το κορυφαίο συγγραφικό δίδυμο που εδώ και σχεδόν 40 χρόνια έχει γίνει συνώνυμο της ελληνικής κωμωδίας.

Οι δύο δημιουργοί μοιράζονται άγνωστες πτυχές της κοινής τους πορείας. Θυμούνται το ξεκίνημά τους και την πρώτη τους γνωριμία, μέσω της Άννας Βαγενά σε μια τσαγερί, και κλείνουν τα μάτια απαντώντας σε ερωτήσεις, που αποκαλύπτουν πόσο δεμένη είναι η σχέση τους.

Τοποθετούνται για το «political correctness» και εξηγούν γιατί νιώθουν τυχεροί που έκαναν καριέρα πριν από την επέλαση της πολιτικής ορθότητας.

Πώς αντιδρούν στις αρνητικές κριτικές; Πόσα εισιτήρια πίστευαν ότι θα κόψει το «Safe Sex», όταν τελείωσε το μοντάζ; Ποιο ήταν το εγκληματικό λάθος που έκαναν με τις επαναλήψεις στις «3 Χάριτες» και το «Δις Εξαμαρτείν»;

Τέλος, μιλούν για τη μεγάλη περιοδεία της νέας τους σατιρικής κωμωδίας «Όχι άλλο κάρβουνο», για τη διασκευή τους στον «Κατά Φαντασίαν Ασθενή» με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που θα περιοδεύσει επίσης, ενώ μας προσκαλούν στο Θέατρο Άλσος για το νέο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι» με τα διαχρονικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.