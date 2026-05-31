Αλέξανδρος Τζόρβας για Τραϊανό Δέλλα: Μου φέρθηκε άψογα

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Alpha 98.9 με τον Σπύρο Λάμπρου και την Άννα Σταματιάδου, με αφορμή τον φιλανθρωπικό αγώνα για την ενίσχυση του σωματείου ΕΛΙΖΑ.

Ο πρώην τερματοφύλακας, μέσα σε όλα, μίλησε για τη σχέση του με τον Τραϊανό Δέλλα, με αφορμή τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα.



«Εγώ θα σου πω μόνο μία κουβέντα για τον Τραϊανό Δέλλα. Όταν μιλάμε για τον ορισμό ενός ανθρώπου, αυτός είναι ο Τραϊανός. Εγώ έχω εντοπίσει πράγματα για μένα, μέσα από την συνεργασία μας ,όταν ήμασταν στην εθνική. Εννοώ εμένα ως Αλέξανδρο Τζόρβα. Μου φέρθηκε θεϊκά», ανέφερε αρχικά ο Αλέξανδρος Τζόρβας.

Αυτό είναι ο Τραϊανός και για να το έκανε σε μένα θα το έχει κάνει σε όλους. Θεωρώ τυχερούς αυτούς οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί του.



Η Γωγώ ήταν άτυχη, αλλά ταυτόχρονα και πολύ τυχερή που τον είχε δίπλα της μέχρι τέλους. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είναι ένας πολύ δυνατός άντρας και θα συνεχίσει να είναι. Το οφείλει στην κορούλα τους», κατέληξε ο Αλέξανδρος Τζόρβας.