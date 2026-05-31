Γιώργος Αυτιάς: Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη, για να ‘σαι για μια ζωή, είχα παλιώσει πια μετά από 35 χρόνια

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση προχώρησε ο Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στον τηλεοπτικό χώρο, σχολιάζοντας παράλληλα τις αλλαγές που έχουν διαμορφωθεί στον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε επίσης στην πορεία των ανθρώπων της τηλεόρασης, τονίζοντας ότι η αποχώρηση από το προσκήνιο αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν γίνεται σε μια περίοδο επαγγελματικής καταξίωσης και επιτυχίας.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Αυτιάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “βλέπω πρωινή ενημέρωση αλλά θα σας πω το εξής. Ό,τι δεν ανανεώνεται, πεθαίνει και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη ζωή. 35 χρόνια, είχα παλιώσει πια, για όνομα του Θεού. Έπρεπε να ‘ρθουν νέοι άνθρωποι για να δουλέψουν και είναι πάρα πολλοί νέοι με αξία”.

“Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη, για να ‘σαι για μια ζωή. Έχει ημερομηνία λήξεως, απλά πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις. Και όταν μεσουρανείς, τότε πρέπει να φύγεις για να δώσεις τόσο στα νέα παιδιά. Αυτό έκανα”.



“Η Λένα Φλυτζάνη εργάζεται πάρα πολύ, από ρεπόρτερ. Την πέτυχα την Λένα, είμαι υπέρ της ανανέωσης. Είμαι υπέρ της μετακίνησης και υπέρ των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στους πάντες” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Αυτιάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.