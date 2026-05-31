Νικόλας Ράπτης: “Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε πει στον διευθυντή προγράμματος ότι δεν κάνω για τη δουλειά”

Στο ξεκίνημα της καριέρας του αναφέρθηκε ο γνωστός παρουσιαστής Νικόλας Ράπτης αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό με το Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο παρουσιαστής Νικόλας Ράπτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action24, μίλησε για το πώς ξεκίνησε την πορεία του αλλά και για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του που του έφερε η πατρότητα.

«Είχα δώσει συνέντευξη τον Νοέμβρη του 2009 στο Mad Radio. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου, που ήμουνα λίγο έντονος κι έκανα πλάκα, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Σταμάτης και δυο βδομάδες τους παρατηρούσα, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μού είχε πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι «το παιδί δεν κάνει ρε παιδί μου, ας φύγει». Έκανα ένα κλικ και μου λέει «ρε φίλε βγες μπροστά». Και ξεκίνησα εκεί», αποκάλυψε ο Νικόλας Ράπτης.

«Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές στους «Άχαστους» που τα λέγαμε με τον Τσουβέλα, που κάνει κι αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που κάναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι, φανταζόμασταν!

Όλοι φανταζόμασταν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δεν γκούγκλαρες μία «πώς είναι;». Οπότε αυτός ήταν ο ρομαντισμός του ραδιοφώνου, εγώ διάβαζα με ραδιόφωνο. Έγραφα τις εκπομπές του Galaxy FM, Ράδιο Άμφισσα και διάβαζα. Οπότε, το ραδιόφωνο ήταν ένα πολύ μικρόβιο στο αίμα μου, ήθελα να το κάνω, και τα κατάφερα», περιέγραψε ο Νικόλας Ράπτης.