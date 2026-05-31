Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια 20χρονη για να της κλέψουν το κινητό στο Θησείο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένα 20χρονο κορίτσι στο κέντρο της Αθήνας, από συμμορία ανηλίκων, για να της κλέψουν το κινητό. Η ΕΛΑΣ εντόπισε και συνέλαβε τους δράστες.

Η νεαρή δέχτηκε άγρια επίθεση στην οδό Ανδριανού, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ Θησείο, τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι ανήλικοι χτύπησαν την 20χρονη σε κεφάλι και κοιλιά, της πήραν το κινητό και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στη μέση του δρόμου, σύμφωνα με το MEGA.

Η 20χρονη κατήγγειλε το περιστατικό και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους ανήλικους στην Ιερά Οδό. Κατά τις ίδιες πηγές, μέλη της συμμορίας είναι δύο αγόρια και δύο κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών.

Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως τα δύο αγόρια ήταν γνώριμα των Αρχών καθώς πριν από περίπου 10 ημέρες είχαν απειλήσει με μαχαίρι υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτι παίρνοντάς του το κινητό και χρήματα. «Φέρε τα λεφτά, κατευθείαν με το μαχαίρι στο χέρι. Μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα λεφτά, τα δώσαμε γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Κάλεσα κατευθείαν την αστυνομία», δήλωσε ο υπάλληλος.

Ελληνική Αστυνομία Θησείο

