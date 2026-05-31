Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στις σήραγγες των Τεμπών έβγαζε καπνούς – Δείτε φωτογραφία

Προσωρινή κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις σήραγγες των Τεμπών, όταν όχημα που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα ακινητοποιήθηκε εντός της σήραγγας παρουσιάζοντας έντονη εκπομπή καπνού.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις, με τις υπηρεσίες διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λάρισα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να απομακρυνθεί κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή περαιτέρω προβλήματα, ενώ οι αρχές διερεύνησαν τα αίτια που οδήγησαν στη βλάβη του οχήματος.

Δείτε φωτογραφία:

Πηγή: onlarissa.gr

Τέμπη

