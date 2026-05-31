Η Μαρία Αντωνά μάγεψε στη Μύκονο – Έκλεψε την παράσταση με το εντυπωσιακό της φόρεμα

Στη Μύκονο βρέθηκε η Μαρία Αντωνά προκειμένου να παίξει μουσική στα εγκαίνια καταστήματος εσωρούχων που άνοιξε στο νησί.

Η Μαρία Αντωνά έκλεψε την παράσταση στη Μύκονο τόσο με τις μουσικές της επιλογές που ταίριαξαν απόλυτα με το κλίμα και τους καλεσμένους όσο και με το εντυπωσιακό μαύρο lingerie φόρεμα της που τόνιζε το καλλίγραμμο σώμα της.

Μιλώντας στο Mykonos Live TV δήλωσε χαρούμενη που βρέθηκε στο νησί των Ανέμων για το opening του νέου καταστήματος. Όπως είπε, είναι μια εταιρία που με τα ρούχα της κάνει τις γυναίκες να αισθάνονται πιο γυναίκες. Στην ερώτηση αν θα φορούσε κάτι πιο extreme, απάντησε πως η εποχή που ντυνόταν έξαλλα έχει περάσει και πως πλέον θέλει ο,τι φοράει να είναι άνετο!

Η Μαρία Αντωνά φωτογραφήθηκε με τον pr man Χάρη Σιανίδη που ανέλαβε την διοργάνωση του event και τους επώνυμους προσκεκλημένους της βραδιάς ενώ ανέβασε το σχετικό υλικό στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα socia media.