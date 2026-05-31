Μαρίνα Βλαχάκη: Μετάνιωσα που υπέγραψα για να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου στην παράσταση για τον Στράτο Διονυσίου

Μια εκτενή συνέντευξη έδωσε η Μαρίνα Βλαχάκη το μεσημέρι της Κυριακής στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής και στον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου για λογαριασμό του Alpha.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η καταξιωμένη τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μακρόχρονη προσωπική και επαγγελματική της σχέση με τον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου, ενώ εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν την καλλιτεχνική της πορεία και παρουσία.

Ειδικότερα, η Μαρίνα Βλαχάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στο τέλος του 1980 με πήρε ο Στράτος (σ.σ. Διονυσίου) σαν παρτενέρ του, που ήμουν μέσα σε αυτή τη χρυσή του εποχή. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί ένιωσα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση για να πουν “η σύντροφος του Διονυσίου”. Θα το πω μικροπαράπονο”.

“Ο Στράτος ήταν ένα μικρό παιδί στην ψυχή. Είχε πολύ χιούμορ και, μετά από εξαντλητικές πρόβες, ανέβαινε πάνω στην πίστα σαν παιδί και μας έλεγε ανέκδοτα. “Βρε Στράτο, έχεις και υποκριτικό ταλέντο, θα μπορούσες να γίνεις και ηθοποιός” του έλεγα”.

“Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν μια τεράστια φωνή, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εμένα με ενοχλεί που δεν τον έχουν ίσο με τον Στράτο και έχουν πρώτα εκείνον. Δηλαδή ακούω πολλές φορές να λένε “πρώτος είναι ο Καζαντζίδης και μετά ο Στράτος”. Όχι” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαρίνα Βλαχάκη στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.


“Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή του Στράτου Διονυσίου αλλά εγώ θα ήθελα να μη συμμετέχω. Γιατί, μπορώ να πω, έχω μετανιώσει που υπέγραψα για να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου στην παράσταση”.

