Άρης: “Η Γκεζτεπέ αγοράζει τον Σούντμπεργκ” αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία

Ο Νόα Σούντμπεργκ φαίνεται πως βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών εξελίξεων, καθώς δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία αναφέρουν ότι η Γκεζτεπέ βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του από τον Άρη.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός είχε μία σεζόν με αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοσή του, ενώ αντιμετώπισε και μικροτραυματισμούς που επηρέασαν τη συνολική παρουσία του. Παρόλα αυτά, το όνομά του εξακολουθεί να απασχολεί ομάδες εκτός Ελλάδας, με τη Γκεζτεπέ να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο τουρκικός σύλλογος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν την υποχρεωτική οψιόν αγοράς του από τον Άρη.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ενεργοποιήσει την υποχρεωτική οψιόν αγοράς του παίκτη, με πρωταρχικό στόχο να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του και ταυτόχρονα να αποκομίσει οικονομικό κέρδος από την άμεση μεταπώλησή του στον τουρκικό σύλλογο.

Σχετικά με την εξέλιξη της μεταγραφής, δημοσίευμα από τη Βουλγαρία αναφέρει:

«Τις επόμενες ώρες, η Γκεζτεπέ θα ανακοινώσει επίσημα την απόκτηση του πρώην αμυντικού της Λέφσκι και της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ. Ο παίκτης έχει ήδη περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα καταβληθεί στον Άρη Θεσσαλονίκης ένα ποσό για τη μεταγραφή του».

Πηγή: metrosport.gr