ΠΑΣΟΚ: Ανησυχία για τα βίαια περιστατικά στην Αλβανία και τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή

Την έντονη ανησυχία του για τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μέσω ανακοίνωσης του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζου.

Όπως επισημαίνεται, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή και προσεκτική παρακολούθηση της κατάστασης από την ελληνική πλευρά, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται η σημασία της άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών για τα ζητήματα που ανακύπτουν στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενή, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας ενός για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και αφ’ ετέρου για την άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας”.

ΠΑΣΟΚ

