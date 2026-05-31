Θανάσης Αλευράς: Δεν χαιρόμουν την επιτυχία, είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης

Μια ιδιαίτερη… βόλτα με τη Νίκη Λυμπεράκη πήγε ο Θανάσης Αλευράς, το απόγευμα της Κυριακής, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο για την ταξιδιωτική εκπομπή “Πάμε μια βόλτα;” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του MEGA.

Μάλιστα, κάνοντας μια γλυκιά αναδρομή σε σταθμούς της ζωής του, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε τόσο για την αποδοχή της επιτυχίας όσο και για εκείνα που κρατά διαχρονικά από τη γενέτειρα πατρίδα του.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την χαρά της επιτυχίας, ο Θανάσης Αλευράς παραδέχθηκε στη δημοσιογράφο πως “είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Τα τελευταία χρόνια, ναι, την χαίρομαι την επιτυχία. Μετά από ψυχανάλυση και σκέψεις και κουβέντες, τα παλαιότερα χρόνια νομίζω ότι είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης”.


“Έμενα στην αγωνία του αν θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά και, όταν τα κατάφερνα, αντί να το χαρώ… έκανα ένα ουφ, πάει και αυτό, την γλίτωσα”.

“Φυσικά και κουβαλάω τα Γιάννενα μαζί μου. Κουβαλάω κυρίως την μελαγχολία της πόλης”.
Έχει μια μελαγχολία η πόλη, η Ήπειρος έχει ένα αγέρωχο αλλά και λυπημένο πράγμα. Έναν δωρικό πόνο. Κάτι Αγγελοπουλικό” συμπλήρωσε, επίσης, ο Θανάσης Αλευράς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη.

