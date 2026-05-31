Νέες διασώσεις αλλοδαπών σε Κρήτη και νότια Πελοπόννησο

Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμη μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πλοίο της δύναμης της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 23 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και προχώρησε στη διάσωσή τους υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Λιμενικό Μετανάστες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 28 λεπτά πριν

