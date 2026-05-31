Δορυφόρος κατέγραψε εντυπωσιακούς γαλάζιους θαλάσσιους σχηματισμούς στη Λευκάδα

Μια εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα από τη Λευκάδα έδωσε στη δημοσιότητα το Meteo, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικούς γαλάζιους σπειροειδείς σχηματισμούς στη θάλασσα, στα δυτικά του νησιού.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι συγκεκριμένες επιφανειακές «δίνες» συνδέονται με την παρουσία φερτών υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στις ακτές της Λευκάδας. Τα υλικά αυτά αναμειγνύονται και μεταφέρονται από τα επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα, δημιουργώντας τα εντυπωσιακά μοτίβα που διακρίνονται από το διάστημα.

Η εικόνα προέρχεται από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και καταγράφηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, κατά τη διέλευσή του πάνω από την Ελλάδα.

Το Meteo.gr επέλεξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία ως «Εικόνα της Εβδομάδας», αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο που αποτυπώθηκε με υψηλή ανάλυση στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας.