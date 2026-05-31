Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδα στον Δενδροπόταμο

Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου 30 Μαΐου 2026 στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, παρά το γεγονός ότι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος είχε αφαιρεθεί εντός του ίδιου μήνα στο πλαίσιο επιβολής διοικητικών μέτρων για τροχονομικές παραβάσεις.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.