Βίντεο Ανδρουλάκη: «Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα – Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον»

Στο θέμα της ανακύκλωσης, «που κατέληξε business για λίγους», εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” κόστισαν σαν βίλες. Και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης. Σημειώνει ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο και ειδικότερα ότι «για χρόνια, η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων» και «τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα». «Αυτό σταματάει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός», τονίζει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον. Είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς».

