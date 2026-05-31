Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε 65 ανηλίκους και 7 καταστήματα σε Κορδελιό και Εύοσμο για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανήλικους πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 30 Μαΐου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 31 Μαΐου 2026 σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο συνολικά 65 ανηλίκων και επτά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με στόχο τη συλλογή στοιχείων και τη χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους, καθώς και στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε περιοχές όπου παρατηρούνται σχετικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη συγκέντρωση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, αντίστοιχες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νεανικής εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

