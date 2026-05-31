ΗΠΑ: Στους 11 οι νεκροί από το δυστύχημα σε εργοστάσιο του Λόνγκβιου, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Ο αριθμός των νεκρών από το βιομηχανικό δυστύχημα που συνέβη στην πόλη Λόνγκβιου, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, αυξήθηκε σε 11, αφού διασώστες ανέκτησαν τις σορούς και των εννέα ανθρώπων που αγνοούνταν, ανακοίνωσαν χθες οι αμερκανικές αρχές.

«Ανασύραμε τον ένατο και τελευταίο εργαζόμενο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος σε αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο Μπραντ Χάνιγκ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λόνγκβιου σε συνέντευξη Τύπου.

Διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας, ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ εννέα άλλοι αγνοούνταν.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας νωρίς το πρωί της Τρίτης σε εργοστάσιο της Nippon Dynawave Packaging Co. όταν έσπασε μια δεξαμενή χωρητικότητας 900.000 γαλονιών (3,4 εκατομμυρίων λίτρων) που περιείχε μεγάλη ποσότητα «λευκού υγρού», μιας εξαιρετικά καυστικής χημικής ουσίας.

