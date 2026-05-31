Συγκινεί η Δώρα Παντέλη για τη μητέρα της: Θυσίασε τη ζωή της όλη, δεν μας έλειψε ούτε αγάπη ούτε φαγητό

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Δώρα Παντέλη στο Tlife.gr και τον δημοσιογράφο Χρήστο Κούτρα αυτή την εβδομάδα. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η εντυπωσιακή αθλητικογράφος αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην μητέρα της που αποτέλεσε για την ίδια το απόλυτο πρότυπο ανθεκτικότητας και αυτοθυσίας.

Ειδικότερα, η Δώρα Παντέλη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η μητέρα μου είναι μια γυναίκα που παντρεύτηκε 17 χρονών. Έκανε κατευθείαν εμένα. Δεν πρόλαβε καν να τελειώσει το σχολείο. Δεν πρόλαβε να σπουδάσει. Θυσίασε τη ζωή της όλη για να κάνει δυο παιδιά και πάλευε. Έκανε δύο δουλειές, έκανε και τρίτη δουλειά όταν χώρισε, άνοιξε επιχείρηση μόνη της, αγόρασε σπίτι. Είναι πολύ άξια γυναίκα… και συγκινούμαι”.

“Δεν μας έλειψε αγάπη, δεν μας έλειψε φαγητό. Μπορεί να μην είχα τα πιο καινούρια παπούτσια ή να μην είχα το πιο καινούριο κινητό ή να μην μπορούσα να σπουδάσω στη Νέα Υόρκη, αλλά μου έδωσε κίνητρο να προσπαθήσω και να προχωρήσω”.

“Αύριο μεθαύριο θέλω να ξέρει ο γιος μου, για τις γυναίκες, ότι είναι δυναμικές και ανεξάρτητες. Ότι δουλεύουν πολύ, ότι δεν τις ορίζει ούτε ο άντρας τους ούτε ο μπαμπάς τους ούτε το τι θα πει ο καθένας. Θέλω να έχει ένα πρότυπο μητέρας, που να τον κάνει να κυνηγήσει τη ζωή του και να γίνει πρωταγωνιστής μόνος του” συμπλήρωσε η Δώρα Παντέλη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.