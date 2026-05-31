Ναταλί Κάκκαβα για Κώστα Τσουρό: Υποκριτική η δήλωση του, δεδομένων των συνθηκών μακροημέρευσε η εκπομπή του

Η Ναταλί Κάκκαβα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου, όπως είδαμε την Κυριακή στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Μεταξύ άλλων, δε, η γοητευτική παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει τόσο το πρόωρο τέλος της καθημερινής εκπομπής του Κώστα Τσουρού όσο και την δήλωση που έκανε εκείνος στην τελευταία του εκπομπή.

Πιο συγκεκριμένα, η Ναταλί Κάκκαβα τόνισε αρχικά πως “βρίσκω υποκριτική τη δήλωση του Κώστα Τσουρού ότι δεν υπήρξε ποτέ καλύτερα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως νιώθει έτσι ένας άνθρωπος που ολοκληρώνεται η εκπομπή του πρόωρα. Βέβαια, δεδομένων των συνθηκών, η εκπομπή του κ. Τσουρού μακροημέρευσε και μιλάει ένας άνθρωπος που η δική μας εκπομπή δεν πρόλαβε, καλά καλά, να κλείσει 30 επεισόδια συνολικά”.

“Σίγουρα, ο κ. Τσουρός στηρίχθηκε από τον ΣΚΑΪ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη εκπομπή δεν έμειναν ούτε άνεργοι ούτε απλήρωτοι. Κουτσά στραβά, ολοκλήρωσαν τη σεζόν”.



“Ίσως να δείχνει μια ανακούφιση (σ.σ. η δήλωση του παρουσιαστή), με την έννοια ότι “τελειώνει και αυτό το μαρτύριο και πλέον είμαι ελεύθερος να δω ποιο θα ‘ναι το επόμενο μου βήμα, που θα το κάνω με πιο προσεκτικές κινήσεις”. Ίσως έτσι να το ερμηνεύω, πάντως δεν θεωρώ ότι εννοεί πως είναι πιο καλά από ποτέ” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Ναταλί Κάκκαβα στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA.