Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 11χρονος που έπεσε από γκρεμό ύψους 6 μέτρων στον Άγιο Νικόλαο

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρεται για προληπτική παρακολούθηση στην Παιδοχειρουργική Κλινική 11χρονος που τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό βάθους περίπου έξι μέτρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το παιδί είχε αρχικά διακομιστεί στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση των τραυμάτων του. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, ωστόσο οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω παρακολούθηση από εξειδικευμένη παιδοχειρουργική ομάδα.

Σύμφωνα με πληφορορίες του Cretalive, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο ανήλικος, κυνηγώντας ένα πουλάκι στην πίσω πλευρά καφετέριας, έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων, με αποτέλεσμα να χτυπήσει.

Η άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών και του ιατρικού προσωπικού επέτρεψε την ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του παιδιού, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να είναι καθησυχαστικές, ενώ η νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ γίνεται για λόγους αυξημένης ιατρικής επιτήρησης και αξιολόγησης της εξέλιξης των τραυμάτων του.

