Μεσανατολικό: Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο στη Γάζα

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα καφενείο της Γάζας, που ήταν γεμάτο με κόσμο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται σε αδιέξοδο, στις έμμεσες συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ ελέγχει πάνω από τον μισό θύλακα και η Χαμάς μόνο μια λωρίδα στην ακτή. Το καφενείο που χτυπήθηκε σήμερα βρισκόταν στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας, μια πλωτή εξέδρα που επρόκειτο να λειτουργήσει μόνο προσωρινά.

Περίπου 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές που δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των μαχητών και των πολιτών. Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.