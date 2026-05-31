Γιώργος Αλκαίος: Θεώρησα ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος που είχα κάνει, δεν ήθελα αυτή την κατάσταση στη ζωή μου

Ο Γιώργος Αλκαίος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε από καρδιάς στην απόφαση που πήρε να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την εκπροσώπηση της Ελλάδος στην Eurovision.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Αλκαίος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μόλις γύρισα από την Eurovision, το 2010, θεώρησα ότι ο κύκλος αυτός που είχα κάνει μέχρι τότε, γιατί άρχιζε να αλλάζει όλο το σκηνικό μουσικά και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά, σε όλα τα επίπεδα, ολοκληρώθηκε. Είπα ότι εγώ δεν την θέλω αυτή την κατάσταση στη ζωή μου”.

“Ήθελα να ησυχάσω, να εξελιχθώ παράλληλα. Είχαμε χάσει και τη γιαγιά μου οπότε όλο το σόι ήταν στα τάρταρα, γιατί “έφυγε” η γυναίκα που κρατούσε όχι μόνο την οικογένεια και το στενό περιβάλλον. Μπήκα, λοιπόν, σε μια κατάσταση να σκεφτούμε όλοι ταυτόχρονα τι θα κάνουμε”, συμπλήρωσε.

“Είπα ότι θα πάω και θα δω τι θα κάνω. Δεν έφυγα δηλαδή με την προοπτική να γυρίσω σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μου στοίχισε πάρα πολύ η απώλεια, όσο κι αν ήταν μεγάλη και την περιμέναμε, γιατί με μεγάλωσε η γιαγιά μου. Μπήκα σε μια κατάσταση και είπα ότι θα κάτσω στο νησί” πρόσθεσε, επίσης, ο Γιώργος Αλκαίος στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha.

