Τηλεθέαση: Πάνω από το 30% “πέταξε” το YFSF – Στην κορυφή το σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1

Σαφής επικράτηση είχαμε για το YFSF στην prime time ζώνη της Κυριακής (31/5). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 ξεπέρασε το 30% στα νούμερα τηλεθέασης, αποδεικνύοντας πως το κοινό δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στα καλοστημένα ψυχαγωγικά προγράμματα, που του χαρίζουν άφθονο γέλιο.

Το YFSF σημείωσε μερίδιο 24,4% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας το 30,5% στο τελευταίο τέταρτο της προβολής του. Την ίδια ώρα, το 1% Club με τον Πέτρο Πολυχρονίδη στο Star αρκέστηκε στο 10,4% και το “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” στο 3,8% στο ΟΡΕΝ. Το “Τελευταίο Νησί” της ΕΡΤ1 δεν ξεπέρασε το 2,5%.

Παρόμοια εικόνα και στο γενικό σύνολο, όπου το σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 “έκλεισε” με 23,9% (31,8% στο φινάλε). Σε διψήφια ποσοστά κρατήθηκε το 1% Club (11,1%) και στο 4% “συναντήθηκαν” ΟΡΕΝ και Δημόσια Τηλεόραση.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

YFSF – 24,4%

1% Club – 10,4%

Ψυχαγωγία κυριακάτικα – 3,8%

Το τελευταίο νησί – 2,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

YFSF – 23,9%

1% Club – 11,1%

Το τελευταίο νησί – 4,2%

Ψυχαγωγία κυριακάτικα – 4%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Πηγή: zappit.gr