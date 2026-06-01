Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας που πήγε με αλυσοπρίονο και μαχαίρι έξω από σπίτι στον Δρυμό

Στη σύλληψη του άνδρα που πήγε κρατώντας αλυσοπρίονο και εκτοξεύοντας απειλές έξω από σπίτι οικογένειας στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Ο 42χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου για απειλή και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος, εξαιτίας διαφορών που είχε με 49χρονο ημεδαπό, μετέβη έξω από την οικία του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ενώ διαπιστώθηκε να μην διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.