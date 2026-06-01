Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις δύο οδηγών που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι και ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα
Δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα:
- Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, χθες το απόγευμα 53χρονος ημεδαπός, διότι ευρισκόμενος υπό την επήρεια μέθης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
- Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, 39χρονο ημεδαπό, καθώς πραγματοποιώντας ελιγμούς λόγω μέθης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.