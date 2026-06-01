Γιώργος Λιάγκας για Σοφία Μουτίδου: Έχει εμμονή μαζί μου – Πώς βγαίνει και το λέει αυτό δημόσια για μένα;

Με αφορμή τις δηλώσεις που παραχώρησε η Δάφνη Καραβοκύρη στο Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη Σοφία Μουτίδου, τονίζοντας πως είναι εμμονική μαζί του.

Ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε τα όσα είχε πει η Σοφία Μουτίδου για τον ίδιο, σε σχέση με τον Ακύλα.

Γ.Λ.: Στην εκπομπή που είναι η κυρία Καραβοκύρη, μία από τις τέσσερις κυρίες δεν έχει εμμονή;

Π.Κ.: Εννοείται! Η κυρία Μουτίδου…

Γ.Λ.: Έχει, τι να κάνουμε; Λέει κανείς τίποτα; Δικαίωμά της είναι να έχει.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Πριν δύο εβδομάδες που ήταν η Eurovision, είδα σε ένα σάιτ που είπε ότι “τον έβλεπα τον Λιάγκα που χάρηκε που έχασε ο Ακύλας”. Γύρισα και είπα 100 φορές πόσο στεναχωρήθηκα, ήμουν από τους πρώτους που στήριξαν το παιδί αυτό, δεν τον εγκατέλειψα ποτέ, τα έβαλα με την ΕΡΤ, ποτέ με τον Ακύλα.

Πώς καταλαβαίνει και το λέει δημόσια ότι εγώ χάρηκα που έχασε ο Ακύλας… Πώς το κατάλαβε; Είναι μέσα στο μυαλό μου; Μέσα στην καρδιά μου; Άρα, λοιπόν, ότι και να πω, θα πουν ότι σκεφτόμουν κάτι άλλο. Άρα, εκεί δεν υπάρχει εμμονή, υπάρχει εμμονή και κόμπλεξ».