Θεσσαλονίκη: Τα νεότερα για την υγεία του Αρχιεπίσκοπου Αμερικής – Βγαίνει από το νοσοκομείο μετά την αδιαθεσία

Εξιτήριο παίρνει από το “424” Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά την περιπέτεια με την υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων οι οποίες δεν έδειξαν πώς υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά φέρεται να ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη για να ξεκουραστεί.