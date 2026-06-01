Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Μια 39χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο διαμέρισμά της στην Καλαμάτα, σε μια υπόθεση που ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Tharrosnews, γύρω στις 02:00 γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας άνοιξε την πόρτα, φέροντας ίχνη αίματος.

Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα της βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο φέρεται να κρατούσε στο χέρι της.

Στο διαμέρισμα μετέβη και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Ο 41χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.