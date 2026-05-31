ΟΠΕΚΕΠΕ: Με μια προφυλάκιση ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 22 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Όλοι οι άλλοι μετά τις απολογίες τους – οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα – αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το protothema.gr χθες απολογήθηκαν 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι πλην του λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ.

Στη υπόθεση εμπλέκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο του Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Ο εν λόγω κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστήριξε -σύμφωνα με πληροφορίες -πως δεν έχει προβεί σε κάποια παράνομη πράξη. «Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis» φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του αγρότης ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71 χιλιάδων ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι τα αγροτεμάχια που κατείχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης.

Να σημειωθεί ότι την περασμένοι Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι οι οποίοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.