Ιράν: “Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται” δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί
Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.
