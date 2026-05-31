Ιράν: “Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται” δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.