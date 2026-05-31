Συγκλονίζει Αιμίλιος Χειλάκης: Με το που “έφυγε” η μητέρα μου, αυτή ήταν η εικόνα που κουβάλαγα για περίπου έναν μήνα

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του OPEN.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας του και στα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν με το “φευγιό” της.

Ειδικότερα, ο Αιμίλιος Χειλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της λογικής αλλά τη στιγμή που φεύγει το δομικό σου κομμάτι της ύπαρξης δεν έχει τίποτα να κάνει με τη λογική. Είναι καθαρό συναίσθημα. Δεν έχεις κάτι να αντιτείνεις σ’ αυτό ούτε να είσαι πιο ήρεμος ή πιο προσεκτικός, αφήνεσαι απλώς στο συναίσθημα”.

“Δηλαδή με το που έφυγε η μητέρα μου, για μέρες μετά, θυμόμουν να είμαι πέντε χρονών δίπλα από ένα αυτοκίνητο με καρπούζι και φέτα και να τρώμε παρέα, καλοκαίρι, μετά από το μπάνιο. Που θυμήθηκα εγώ αυτή τη λεπτομέρεια; Που γύρισα 51 χρόνια πίσω; Δεν την είχα αυτή την ανάμνηση”.

“Άρα με το που έφυγε, μέσα μου, μου ήρθε ότι μου έφυγε η στιγμή της ασφάλειας. Μια οικογενειακή ασφάλεια που έχεις καρπούζι, φέτα, 1975, κάτω από μια ελιά στο Πόρτο Γερμανό μετά από το μπάνιο. Αυτή ήταν η εικόνα που κουβάλαγα για περίπου έναν μήνα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αιμίλιος Χειλάκης στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN.

“Δεν κουβάλαγα τη μάνα μου στη ΜΕΘ, που μπήκα μέσα και την είδα, όπου την αποχαιρετούσα επί μια εβδομάδα. Δεν είχα αυτή την εικόνα, το οποίο θα είχε μια λογική, αλλά μου ήρθε εκείνη η εικόνα”.