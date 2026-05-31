MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Συγκλονίζει Αιμίλιος Χειλάκης: Με το που “έφυγε” η μητέρα μου, αυτή ήταν η εικόνα που κουβάλαγα για περίπου έναν μήνα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του OPEN.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας του και στα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν με το “φευγιό” της.

Ειδικότερα, ο Αιμίλιος Χειλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της λογικής αλλά τη στιγμή που φεύγει το δομικό σου κομμάτι της ύπαρξης δεν έχει τίποτα να κάνει με τη λογική. Είναι καθαρό συναίσθημα. Δεν έχεις κάτι να αντιτείνεις σ’ αυτό ούτε να είσαι πιο ήρεμος ή πιο προσεκτικός, αφήνεσαι απλώς στο συναίσθημα”.

“Δηλαδή με το που έφυγε η μητέρα μου, για μέρες μετά, θυμόμουν να είμαι πέντε χρονών δίπλα από ένα αυτοκίνητο με καρπούζι και φέτα και να τρώμε παρέα, καλοκαίρι, μετά από το μπάνιο. Που θυμήθηκα εγώ αυτή τη λεπτομέρεια; Που γύρισα 51 χρόνια πίσω; Δεν την είχα αυτή την ανάμνηση”.

“Άρα με το που έφυγε, μέσα μου, μου ήρθε ότι μου έφυγε η στιγμή της ασφάλειας. Μια οικογενειακή ασφάλεια που έχεις καρπούζι, φέτα, 1975, κάτω από μια ελιά στο Πόρτο Γερμανό μετά από το μπάνιο. Αυτή ήταν η εικόνα που κουβάλαγα για περίπου έναν μήνα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αιμίλιος Χειλάκης στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN.

“Δεν κουβάλαγα τη μάνα μου στη ΜΕΘ, που μπήκα μέσα και την είδα, όπου την αποχαιρετούσα επί μια εβδομάδα. Δεν είχα αυτή την εικόνα, το οποίο θα είχε μια λογική, αλλά μου ήρθε εκείνη η εικόνα”.

Αιμίλιος Χειλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα το τουρνουά μπάσκετ στην πλατεία Αριστοτέλους

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 31η Μαΐου

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βόλος: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκόρπισε τον τρόμο – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: Είσαι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής όλων των εποχών