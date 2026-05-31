Παντρεύτηκαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ

Η σταρ της ποπ Ντούα Λίπα και ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ζευγάρι ετοιμάζεται τώρα να γιορτάσει την ένωσή του με μια μεγάλη, τριήμερη δεξίωση στη Σικελία.

Οι δύο διασημότητες ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λιτή τελετή στο δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν, στο κέντρο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις εφημερίδες The Sun και The Daily Mail που δημοσίευσαν και φωτογραφίες τους, να βγαίνουν από το κτίριο πιασμένοι από το χέρι.

Η Ντούα Λίπα, 30 ετών, φορούσε ένα μεγάλο, λευκό καπέλο και ταγιέρ της φίρμας Schiaparelli Couture, σύμφωνα με το British Vogue. Ο Κάλουμ Τέρνερ φορούσε ένα μπλε κοστούμι.

Μετά την τελετή, σχεδιάζεται τώρα ένας δεύτερος γάμος και μια τριήμερη γιορτή, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, στη Σικελία, σύμφωνα με τη The Sun.

Οι ατζέντηδες και των δύο δεν απάντησαν στις ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Η Ντούα Λίπα είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον Τέρνερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο British Vogue τον Ιούνιο του 2025. «Η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ζωή και, τι να πω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα, είναι ένα συναίσθημα πραγματικά διαφορετικό», είχε δηλώσει τότε.

Γεννημένη στο Λονδίνο, η Ντούα Λίπα είναι κόρη Κοσοβάρων μεταναστών. Έγινε γνωστή το 2016 με το τραγούδι Be The One, τα επόμενα χρόνια γνώρισε μεγάλη επιτυχία και γεμίζει στάδια στις περιοδείες της. Το 2025, στα 29 της, έγινε το νεότερο μέλος της “λίστας» των 40 πλουσιότερων Βρετανών κάτω των 40 ετών. Η περιουσία της εκτιμήθηκε τότε στα 115 εκατομμύρια λίρες.

Ο Κάλουμ Τέρνερ έχει παίξει στις ταινίες Fantastic Beasts και «Έμμα» καθώς και στη σειρά The Capture. Το όνομά του ακούγεται μεταξύ των υποψηφίων για τον επόμενο «Τζέιμς Μποντ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ