MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας: Λυπάμαι τους νεότερους συναδέλφους που προσπαθούν να κάνουν καριέρα σήμερα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Καλεσμένοι στο The 2Night Show ήταν το βράδυ της Κυριακής (31/5) ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Το συγγραφικό δίδυμο των μεγάλων επιτυχιών ξετύλιξε το κουβάρι της μακρόχρονης πορείας του σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, ενώ παραδέχθηκε πόσο λάθος ήταν η απόφασή τους να μην επιτρέπουν για χρόνια τις σειρές τους να προβάλλονται σε επανάληψη.

«Δεν επιτρέπαμε τις «Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν» να ξαναπαίζονται. Όποιος κάνει, κάνει και λάθη. Αυτό ήτανε εγκληματικό λάθος. Θα το ήθελα να παίζονται κάθε μέρα. Γιατί να μην είχαμε και εμείς, ας πούμε, όπως έχει ο Χάρης το «Κωνσταντίνου και Ελένης», να ‘χαμε εμείς τις «Τρεις Χάριτες»; Που είναι σήμα κατατεθέν του ΑΝΤ1; ΑΝΤ1 πάει να πει «Κωνσταντίνου και Ελένης». Θα μου άρεσε, ναι», δηλώνει ο Μιχάλης Ρέππας.

«Κάποτε το απαγόρευα, γιατί ήμουν βλάκας. Στερήσαμε από το έργο μας την αναπνοή σε καινούριο τηλεοπτικό κοινό. Τώρα δώσαμε το ελεύθερο», παραδέχθηκε ο σεναριογράφος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην πολιτική ορθότητα, ο Μιχάλης Ρέππας σχολίασε:

«Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς, και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. […] Ακόμα και το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος” λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα».

«Δεν μπορεί να σε βλέπουν παιδιά, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσω ό,τι λεξιλόγιο θέλεις. It’s okay, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά, στο θέατρο δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Μαθαίνω αυτή τη στιγμή με φρίκη από συναδέλφους νεότερους, τους οποίους πραγματικά λυπάμαι που προσπαθούν να κάνουν καριέρα αυτά τα χρόνια, ότι η παρεμβατικότητα των καναλιών είναι πνιγηρή. Εμείς όταν κάναμε τις «Τρεις Χάριτες», προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας. Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς, πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα, που αστειευόμασταν, γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα», καταλήγει ο Μιχάλης Ρέππας.

Μιχάλης Ρέππας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Γενέθλια για την παρουσιάστρια που έκλεισε τα 44 – “Με συγκινείτε” είπε στους συνεργάτες της

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ο Αντώνης Ρέμος μπήκε στο χειρουργείο – Η ανάρτηση του γιατρού του στα social media

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μαρινάκης: Στόχος μας η αυτοδυναμία, η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις και καθαρές λύσεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γαλλία: Η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν κλάπηκε και πάλι – Μήνυση κατ’ αγνώστων υπέβαλε το μουσείο που φιλοξενούσε το έργο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αντώνης Κρόμπας: Έχει “αφυδατωθεί” εντελώς η τηλεόραση και δη η κωμωδία λόγω της πολιτικοκορεκτίλας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Πάτρα: “Ο 52χρονος ήταν έμπειρος οδηγός, δεν ξέρουμε πως έγινε το τροχαίο” λέει φίλος του πατέρα που σκοτώθηκε με τον γιο του