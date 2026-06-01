Μιχάλης Ρέππας: Λυπάμαι τους νεότερους συναδέλφους που προσπαθούν να κάνουν καριέρα σήμερα

Καλεσμένοι στο The 2Night Show ήταν το βράδυ της Κυριακής (31/5) ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Το συγγραφικό δίδυμο των μεγάλων επιτυχιών ξετύλιξε το κουβάρι της μακρόχρονης πορείας του σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, ενώ παραδέχθηκε πόσο λάθος ήταν η απόφασή τους να μην επιτρέπουν για χρόνια τις σειρές τους να προβάλλονται σε επανάληψη.

«Δεν επιτρέπαμε τις «Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν» να ξαναπαίζονται. Όποιος κάνει, κάνει και λάθη. Αυτό ήτανε εγκληματικό λάθος. Θα το ήθελα να παίζονται κάθε μέρα. Γιατί να μην είχαμε και εμείς, ας πούμε, όπως έχει ο Χάρης το «Κωνσταντίνου και Ελένης», να ‘χαμε εμείς τις «Τρεις Χάριτες»; Που είναι σήμα κατατεθέν του ΑΝΤ1; ΑΝΤ1 πάει να πει «Κωνσταντίνου και Ελένης». Θα μου άρεσε, ναι», δηλώνει ο Μιχάλης Ρέππας.

«Κάποτε το απαγόρευα, γιατί ήμουν βλάκας. Στερήσαμε από το έργο μας την αναπνοή σε καινούριο τηλεοπτικό κοινό. Τώρα δώσαμε το ελεύθερο», παραδέχθηκε ο σεναριογράφος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην πολιτική ορθότητα, ο Μιχάλης Ρέππας σχολίασε:

«Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς, και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. […] Ακόμα και το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος” λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα».

«Δεν μπορεί να σε βλέπουν παιδιά, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσω ό,τι λεξιλόγιο θέλεις. It’s okay, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά, στο θέατρο δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Μαθαίνω αυτή τη στιγμή με φρίκη από συναδέλφους νεότερους, τους οποίους πραγματικά λυπάμαι που προσπαθούν να κάνουν καριέρα αυτά τα χρόνια, ότι η παρεμβατικότητα των καναλιών είναι πνιγηρή. Εμείς όταν κάναμε τις «Τρεις Χάριτες», προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας. Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς, πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα, που αστειευόμασταν, γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα», καταλήγει ο Μιχάλης Ρέππας.