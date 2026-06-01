Σοφία Βούλτεψη: Εφικτή η αυτοδυναμία για τη ΝΔ – Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές

Τις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα κλήθηκε να σχολιάσει στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής ΝΔ και πρώην Υπουργός.

Η κα Βούλτεψη ανέφερε αρχικά, “Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία. Κα βεβαίως είναι εφικτό κάτι τέτοιο (…). Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους όλοι και αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που ψηφίζονται. Αυτό το χαλαρό που ακούγαμε και από στελέχη μας, ε, θα πάμε στις δεύτερες και θα τις πάρουμε. Δεν υπάρχουν δεύτερες“.

Έπειτα, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής τους συνομιλίας, η Βουλευτής της ΝΔ, αναφερόμενη στα εθνικά θέματα, στην Τουρκία, στο θέμα των υποκλοπών αλλά και στον Σαμαρά και τον Καραμανλή τόνισε “(…) Δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να δέχεται αυτή τη λογική. Δηλαδή, αυτή τη λογική ότι έφυγα και κάνω κριτική απ’ έξω. Γιατί; Γιατί όλοι θυμόμαστε σε αυτή τη χώρα, ζήσαμε ότι το πρόβλημα πάντοτε ήταν ότι η Τουρκία έκανε παραβιάσεις (…). Τώρα λοιπόν, λέω τώρα επί Καραμανλή είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις και αερομαχίες συνεχώς και καθόλου ήσυχα νερά, τα οποία όμως προσπαθούσαμε και εκείνος προσπαθούσε να κρατά σε μια ισορροπία (…)”,

Και επισήμανε “Τώρα οι υποκλοπές… δεν μου λέτε ….δεν είμαστε χρυσόψαρα, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή. Δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμανλή; Δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης; Δεν κάναμε εξεταστικές; (….). Με ρητορική δεν κάνεις επίθεση και δεν μπορείς να μου κάνεις τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να έχεις ξεχάσει τι γινόταν επί της εποχής σου. Και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε και δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί αν θυμάστε στη Ρόδο γιατί έλεγαν ότι είναι στρατιωτικό το αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει και η Ρόδος είναι αποστρατιωτικοποιημένη και έφυγε και πήγε και έκανε στην Αίγυπτο ανεφοδιασμό”.