Νυφούδης για πρόταση Δούκα περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ: Οποιαδήποτε παρόμοια συζήτηση δεν πέφτει καν στο τραπέζι

Τη δική του απάντηση στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για διάλογο και συνεργασία μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ στις εκλογές, έδωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης.

«Αυτές οι απόψεις εκφράζουν την προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ, γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Εμάς οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν μας απασχολεί και δεν μας αφορά αυτό το διάστημα», τόνισε αρχικά ο κ. Νυφούδης μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN.

«Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια να συγκροτήσει ένα κόμμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Οπότε αυτή τη στιγμή οι μόνοι με τους οποίους μιλάμε είναι οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα, στην προσπάθεια αυτοοργάνωσης που πραγματοποιείται. Ο μόνος σκοπός είναι η νίκη στις πρώτες εκλογές, όποτε και εάν έρθουν αυτές, και οποιαδήποτε συζήτηση παρόμοιας πρότασης δεν πέφτει καν στο τραπέζι», συνέχισε.

Ο κ. Νυφούδης αναφέρθηκε μετά από σχετική ερώτηση στην ικανοποίηση που φέρνει η θετική εικόνα των πρώτων δημοσκοπήσεων, τονίζοντας όμως πως το ζήτημα την παρούσα περίοδο δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά η ανάπτυξη προγραμματικών θέσεων και η γνωριμία του νέου εγχειρήματος και προσώπων με τον κόσμο, ενώ πρόσθεσε και την παρατήρηση μιας πολιτικής ενεργοποίησης και κινητικότητας στην κοινωνία μετά την ίδρυση της Συμπαράταξης η οποία μέχρι πρότινος ήταν απούσα.

Εν συνεχεία, ο κ. Νυφούδης σχολιάζοντας το θέμα της κρητικής που είχε ασκήσει στο παρελθόν στον Αλέξη Τσίπρα τόνισε πως αυτό το γεγονός απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ περί ενός «κόμματος φίλων Αλέξη Τσίπρα», ενώ στην συνέχεια εξήγησε πως η κριτική του προς τον πρώην Πρωθυπουργό έγινε κατά το σημαντικά συναισθηματικά φορτισμένο εξάμηνο διαπραγμάτευσης, σημειώνοντας πως η τετραετία διακυβέρνησης Τσίπρα που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα επωφελής για την χώρα, εν αντιθέσει με την επταετή περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Επειτα από ερώτηση που αφορά το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποκάλυψε πως από την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει να κάνει γνωστές προτάσεις που στην συνέχεια θα αποτελέσουν τις προγραμματικές θέσεις της Συμπαράταξης, και οι οποίες είναι απόρροια της εντατικής και σκληρής δουλειάς του ΙΝΑΤ σε συνεργασία με τα πολιτικά πρόσωπα που πλαισιώνουν το κόμμα.

Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, ο μόνος σκοπός μας είναι να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους, συνομιλώντας σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να μας αφορά εάν κάποιος είναι βουλευτής, εάν έχει εμπειρία στο πολιτικό σκηνικό ή όχι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα συμμετοχής ξανά. Εγώ δεν βλέπω εκλογές άμεσα».

Τέλος, μιλώντας για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα σημείωσε σε άλλο σημείο: «Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη Βουλή η ΕΛΑΣ δεν θα έχει κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. Όποιος θέλει μπορεί να συστρατευτεί στην προσπάθειά μας ως απλός στρατιώτης, χωρίς να θεωρεί δεδομένη καμία υποψηφιότητα όταν έρθει η ώρα».