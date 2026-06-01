ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι από την οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας

Την πόρτα του ανακριτή περνούν κατά ομάδες -αρχής γενομένης από τη Δευτέρα (01/06)- οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε υποθέσεις που ζημίωσαν τον Οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτοι επτά από τους 12 κατηγορούμενους που είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν τη Δευτέρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, στην απολογία τους, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατείχαν νομίμως αγροτεμάχια.

Επίσης, ένας από τους 12 κατηγορούμενους, έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους υπόλοιπους πέντε -οι οποίοι φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση- που θα οδηγηθούν στον ανακριτή αύριο Τρίτη.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ με τουλάχιστον πέντε κακουργηματικές διώξεις: Διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για αυτά, κατά περίπτωση, θα πρέπει να απολογηθεί το πρώτο γκρουπ από τους 17 συλληφθέντες του πυρήνα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο κεντρικός πυρήνας αυτής της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, αποτελείται από 41 άτομα με τέσσερις εγκέφαλους και τέσσερις υπαρχηγούς, ενώ απαριθμεί 276 περιφερειακά μέλη.

Πώς λειτουργούσε η οργάνωση

Στο σκεπτικό του κατηγορητηρίου, αναφέρεται ότι η φερόμενη εγκληματική οργάνωση, εκμεταλλευόμενη την ειδίκευση, τις ειδικές γνώσεις των μελών της και τη βοήθεια δύο υπαλλήλων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων και τα κενά που υπήρχαν τόσο στη διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης όσο και των ελέγχων, εντόπιζε στη χώρα μη δηλωμένα αγροτεμάχια, τα οποία μπορεί να μην υπήρχαν καν και έτσι έκαναν ψευδείς αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό των παράνομων επιδοτήσεων φθάνει τα 7,5 εκατομμύρια. Τώρα διακριβώνεται ποιοι από αυτούς πήραν παράνομα τα χρήματα και ποιοι νόμιμα.

Ο ένας εκ των φερόμενων αρχηγών από το 2019, μέχρι το 2024 φέρεται να πήρε 600.000 ευρώ.

Άλλο μέλος αγροτικού συνεταιρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε 227 αγροτεμάχια, ότι τα νοίκιασε από το 2019 έως το 2025 σε 28 διαφορετικούς εκμισθωτές, παίρνοντας 161 χιλιάδες ευρώ, τα οποία τα έσπασε σε μικρότερα ποσά σε συνεργάτες του.

Ανάμεσα στους αιτούντες υπάρχει άντρας που πέθανε το 2016, όμως φέρεται στο μισθωτήριο ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου που κατατέθηκε το 2020. Αποθηκάριος σε εταιρεία εμφανίζεται να βοηθά να παίρνουν τρίτοι 218.000 ευρώ και αυτός να εισπράττει ως μπόνους 56.000 ευρώ.

Κανένας από τους εκμισθωτές δεν ήταν πραγματικός ιδιοκτήτης κάποιων από των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, ενώ ο εκμισθωτής έχει δηλώσει το ίδιο οικόπεδο στους δύο αρχηγούς της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και σε γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο σχεδιασμός γινόταν κατά γράμμα και με μεγάλη ακρίβεια ενώ “έσπαγαν” τα ποσά, για να μην εμφανίζεται κάποιος υπεύθυνος ή τα έστελναν σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών κάνοντας ξέπλυμα χρήματος.