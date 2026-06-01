Λέρος: Νεκρός 58χρονος ψαροντουφεκάς – Εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα
Ένας 58χρονος ψαροντουφεκάς βρέθηκε σήμερα μέσα στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του στη Λέρο.
Ο 58χρονος ψαροντουφεκάς (υποβρύχιος αλιέας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας στη Λέρο, σήμερα το μεσημέρι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Λέρου.
Η είδηση έχει σκορπίσει θλίψη στους συγγενείς, τους φίλους και όσους γνώριζαν τον άτυχο 58χρονο.
