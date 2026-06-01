Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Γιάννενα το Σάββατο 23 Μαΐου.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματα στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα πεθάνει εννέα μέρες μετά το ατύχημα που είχε με τη μηχανή.

Τις τελευταίες μέρες οι γιατροί είχαν ξεκινήσει τους ελέγχους για να δουν την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, όμως οι εξετάσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μιας και ο πρώην ποδοσφαιριστής των ΠΑΣ Γιάννενα, ΑΕΚ, Παναιτωλικού και αρκετών ομάδων στην Ιταλία έφυγε από τη ζωή.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννενα

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα.

Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

